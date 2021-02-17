İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması

17.02.2021 11:46

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "İstiklal ve İstikbal Deneme ve Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ), İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi iş birliğiyle İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına "İstiklal ve İstikbal Deneme ve Fotoğraf Yarışması" düzenleniyor.

FSMVÜ'den yapılan açıklamaya göre, yarışma, İstiklal Marşı'nın yazılmasının ve TBMM tarafından kabul edilmesinin 100. yılı olan 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olarak kabul edilmesi vesilesiyle hayata geçirilecek.

"İstiklal ve İstikbal" ile "İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı" temalı yarışmaya, lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilecek.

Son katılım tarihi 8 Mart olarak belirlenen yarışmada, dereceye giren eserler 12 Mart'ta ilan edilecek.

Yarışmayla ilgili detaylara düzenleyici kurumların web sitelerinden ulaşılabilecek.

Deneme yarışması jürisinde, Prof. Dr. Şaban Sağlık, Doç. Dr. Turgay Anar, Doç. Dr. Ahmet Koçak, Dr. Öğretim Üyesi Mesut Koçak ve Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Kevser Şerefoğlu Danış yer alıyor. Fotoğraf yarışması jürisinde ise Prof. Dr. Özlem Oğuzhan, Öğretim Görevlisi Betül Bilgin ve Koray Sevindi bulunuyor.

Her iki kategoride birinci esere 5 bin TL, ikinci esere 4 bin TL, üçüncü esere 3 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dört, beş ve altıncı eserler 1000 TL mansiyon ile ödüllendirilecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstiklal Marşı, Türk Lirası, Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak Anlaşmalı Olarak Boşandı
13:44 Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, anlaşmalı olarak boşandı
13:30 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı
13:26 Sapanca Belediye Başkanı'nın makam odasında silahlı saldırı! Bacağından vurulunca acı içinde yere yığıldı
13:00 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin önünü açın biz de İsveç'in NATO'da önünü açalım
12:55 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye AB kapısını açın, İsveç NATO'ya girsin
12:49 Zeynep Bastık'ın doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdiği anlar sosyal medyayı salladı
12:49 Beşiktaş, Dusan Tadic'i transfer etmek için teklif yaptı
12:43 Zeynep Bastık, doğum günü partisinde Kerimcan Durmaz'la dudak dudağa poz verdi
12:43 Oruç tutan Orkun Kökçü ile dalga geçtiği iddia edilmişti! Beşiktaş, Tadic'e imzayı attırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 14:03:58. #1.12#
SON DAKİKA: İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anısına deneme ve fotoğraf yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement