İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Ulaş'ta program düzenlendi - Son Dakika

Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi 'ndeki programda konuşan tarih öğretmeni Halit Akbulut , "İstiklal Marşı'nı sevmek, ülkemizi sevmektir. İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemek, ülkemize, bağımsızlığımıza sahip çıkmaktır. Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır." dedi.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti