İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Şarkışla'da program düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkinlik düzenlendi.

Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Şehit Özgür Gencer Kız İmam Hatip Lisesi Edebiyat öğretmeni Ziya Kaya, "12 Mart 1921 İstiklal Marşımızın millet meclisinde milli marş olarak oy çokluğuyla kabul edildiği tarihtir. Bağımsız her millet bir milli marşa sahiptir." dedi.

Programın sonunda, Kaymakam Necati Aktan, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verdi.

Protokol üyeleri daha sonra ödüllerini alan öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.