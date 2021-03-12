İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı

12.03.2021 14:06
İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı video beğeni ve takdir topladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kapsamında hazırladığı video beğeni ve takdir topladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgenin ardından Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, çalışanları, gönüllü gençleri, Gençlik Liderleri ve Paralimpik Taekwondo Milli Takımı ile İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve bu yılın Mehmet Akif Ersoy yılı olması nedeniyle bir video hazırladı. Videoda İstiklal Marşı seslendirildi. Çekilen videoda Aydın'ın çeşitli yerleri de tanıtıldı. Videoda ayrıca Aydın'daki sporcuların çalışmaları da yer aldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü kutlayan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, videonun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Fillikçioğlu, "Türk ulusunun büyük emekler vererek kazandığı bağımsızlık mücadelesi 100 yıl önce İstiklal Marşı ile vücut buldu. Milli mücadelemiz ve maşımızla bir destan haline geldi. Tüm duygularımız İstiklal Marşı'nda eşsiz bir halle geldi. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı için hazırlanan video takdir topladı - Son Dakika


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