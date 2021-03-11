İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılına özel klip hazırlandı - Son Dakika

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel klip hazırladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla hazırlanan klipte, tiyatro, sinema, sanat, spor, eğitim ve sağlık camiasından isimler yer aldı.

Sanatçılar Altan Erkekli, Tamer Karadağlı, Melihat Gülses, eski milli futbolcu Rüştü Reçber, sunucu İnci Ertuğrul, Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı'nın da bulunduğu klipte, İstiklal Marşı'nın dizeleri okundu.

Klip, İstiklal Marşı'nın 100. yıl logosuyla sosyal medya platformlarında da yayınlandı.