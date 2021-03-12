İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılında Almanya'da etkinlikler düzenlendi - Son Dakika

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Almanya'nın çeşitli şehirlerinde farklı etkinlikler düzenlendi.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliği, ilköğretim 3-8. sınıflardan öğrenciler arasında "On Kıta Bir Vatan, İlelebet İstiklal" sloganıyla düzenlediği "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması" düzenledi.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada, 40 başvuru arasında dereceye girenlerin ödüllerini Düsseldorf Başkonsolosu Ayşegül Gökçen Karaarslan takdim etti.

Düsseldorf Eğitim Ataşesi Hacer Özdoğan, yarışmaya başvuran öğrencilerin İstiklal Marşı'na duydukları ilgi ve motivasyonun çok etkileyici olduğunu ve bu öğrencilerle gurur duyduklarını dile getirdi.

Yarışmada Duisburg'dan 3. sınıf öğrencisi Zeynep İkra Karabel birinci, Wesel'den 3. sınıf öğrencisi Nilda Fatma Oruç ikinci ve Duisburg'dan 5. sınıf öğrencisi Kerem Salar üçüncü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Köln'de "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansı" düzenlendi

Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Köln'deki genel merkezinde telekonferans yöntemiyle düzenlenen "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Konferansı"na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala ile Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Fatih Akbaba konuşmacı olarak katıldı.

UID Genel Başkanı Köksal Kuş, burada yaptığı konuşmada, "Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın da şiir ve kompozisyon yarışmaları gibi etkinliklerle duygularını ifadeye imkan sunuyor, farklı ülke ve şehirlerde milli bilincimize dönük konferanslar organize ediyoruz." dedi.