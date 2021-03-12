TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Marşı'nın 100. yılı için düzenlenen törene katıldı - Son Dakika

TBMM Başkanı Şentop, İstiklal Marşı'nın 100. yılı için düzenlenen törene katıldı
12.03.2021 13:16
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birinci Meclis Binası'ndaki törene katılması İstiklal Marşı'nın okunması Mehmet Akif Ersoy temalı tiyatro gösterisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un müzedeki eserleri incelemesi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın 100.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Birinci Meclis Binası'ndaki törene katılması
İstiklal Marşı'nın okunması
Mehmet Akif Ersoy temalı tiyatro gösterisi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un müzedeki eserleri incelemesi ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, İstiklal Marşı'nın 100. yılı dolayısıyla Birinci Meclis Binası'nda düzenlenen törene katıldı.
Son Dakika Brezilya'da maça damga vuran hareket! Hakem sahanın ortasına tuvaletini yaptı Ekonomi reform paketine dijital paralar da girdi: Hukuki alt yapısı oluşturulacak Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı Danıştay'dan Andımız için nihai karar: Artık okunmayacak SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku Fenomen Jahrein, eşi ve kendisine hakaretler savuran Gaga Bulut'a ateş püskürdü Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı