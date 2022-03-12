İSTİKLAL MARŞI'NIN KABULÜNÜN 101'İNCİ YIL DÖNÜMÜ PROGRAMI - Son Dakika

BURDUR'da 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Burdur USO Anadolu Lisesi'nin düzenlediği program, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. programa Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Günder, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, "Ülkemiz için çok anlamlı bir günü kutluyor, milletin derdiyle dertlenen bir dava adamını yad ediyoruz. 12 Mart 1921 tarihi aziz milletimizin müstesna günlerinden biri. Bugün İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101'inci yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Bizlerin var olma mücadelesini anlatan, milli mutabakat metnimiz olan İstiklal Marşı, yaklaşık bir asırdır bu topraklarda yankılanıyor. Milletimiz için ortak ittifak değerlerinden biri de İstiklal Marşı. Nice zaferler, acılar, fedakarlıklar, idealler ve millet olma şuuru bu şiirin bünyesinde toplanmıştır. İstiklal Marşı'nın rengi milletin rengidir. Bu marş milletin geçmişinin, yaşadığı anın ve gelecek zaman dilimlerinin özeti ve ışığıdır" dedi.

Arslantaş, 'Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet' temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verdi. Ödül töreninin ardından USO Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sahnelendi.

GÖRÜNT DÖKÜMÜ

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-Törene katılanlar

-Vali Arslantaş'ın konuşması

-Ödül töreni

-Oratoryo

(HABER - KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)