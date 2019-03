İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Elazığ'da törenler düzenlendi.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Vali Hasan Basri Güzeloğlu, yaptığı konuşmada, bu toprakların bin yıldır değerlerin temsilcisi ve taşıyıcısı olduğunu söyledi.





Her dönemde içte ve dışta, devletin ve milletin bekasını yok etmek isteyen hainler ile iş birlikçilerinin olduğunu belirten Güzeloğlu, milletin her zaman olduğu gibi özgürlük ve bağımsızlığı için canını seve seve feda edebileceğini dile getirdi.



Çanakkale'de genç bir neslin değerler uğruna gözünü kırpmadan şehadete yürüdüğünü vurgulayan Güzeloğlu, emsali görülmemiş kahramanlığın, gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.



Güzeloğlu, "İstiklal Marşı'mızın her satırını okurken ve dinlerken o günleri hissediyoruz. Her geçen gün güçlenen, hiç bitmeyecek iç, dış tehdit ve ihanetlere rağmen dimdik ayakta olmanın kararlılığıyla sonsuza doğru akan büyük iradenin temsilcileri olma onurunu yaşıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi tehdit eden her türlü ihanetin karşısında yıkılmaz bir sıradağ gibi duracağız." ifadelerini kullandı.



İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer ise 2023 vizyonuyla gelecek nesillere güçlü, müreffeh bir ülke bırakmak, geçmişin mirasını geleceğe emanet olarak taşımak için çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.





Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, İstiklal Marşı'nın yazılması ve kabul edilmesi sürecini içeren sinevizyon gösterimi ve tiyatro oyunuyla süren programda, İstiklal Marşı'nı ezbere okuyan Hafize Anaokulu öğrencilerinden Azra Salman ile Mert Ülgen alkış aldı.



Etkinlik, Güzel Sanatlar Lisesi Korosunun, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden bestelenen ezgilere yer verdiği dinletisiyle sona erdi.



Programa, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.



Şırnak



Şırnak Kültür Merkezi'ndeki programa katılan öğrenciler, şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu, oratoryo seslendirdi.



Vali Mehmet Aktaş, yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un tarihe mal olmuş ender kişiler arasında bulunduğunu belirterek, "İstiklal Marşı bu topraklardaki bin yıllık varoluşumuzun özetidir. Ezelden beridir hür yaşamış bir millet, tarihin hiçbir döneminde tanışık olmadığı esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." dedi.



Programda, şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Törene, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da katıldı.



Mardin



Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, Sultan Abdülhamit Han İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Veysel Ertekin'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Programda, Altın Koza Anaokulu öğrencisi Muhammed Emin Doğru, İstiklal Marşı'nı okudu.



İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerin verildiği program, Şehit Öğretmen Abdulvahap Yersiz İlkokulu öğrencilerince hazırlanan "İstiklal Marşı" temalı tiyatro oyunuyla sona erdi.



Törene, Vali Mustafa Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, 72. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.



Elazığ



Elazığ Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı anlatıldı.





Programda, öğrenciler Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u konu alan şiirler okudu, tiyatro gösterisi sundu, oratoryo seslendirdi.



Vali Yardımcısı Mustafa Gül, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Gürtük'ün de katıldığı tören, kompozisyon, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

