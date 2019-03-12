İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Öğretmenevi Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Hekimhan İmam Hatip Lisesi Müdürü İlhan Topsöğüt, günün anlam ve önemini belirtti.



Slayt, oratoryo ve tiyatro gösterimlerinin yapıldığı, öğrencilerin şiirler okuduğu programa Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, İlçe Müftüsü Ali Meşe, daire amirleri, öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

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