İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Karabük ve Safranbolu'da program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Karabük ve Safranbolu'da program düzenlendi.





Karabük'te 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatının konu alındığı belgeselin izlenmesinin ardından İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yaraışması'nda dereceye giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.



Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden yapılan bazı bestelerin okunmasıyla devam eden etkilikte, İstiklal Marşı'nın yazılışını konu alan oratoryo sergilendi.



Programda, il genelinde okullarda yapılan resim, şiir, kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.



Etkinliğe, Karabük Valisi Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, daire müdürleri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.



Safranbolu



Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, büyük bir azim, inanç ve fedakarlıkla kazanılan istiklal mücadelesinin, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un coşkulu mısralarıyla İstiklal Marşı'nda ölümsüzleştiğini söyledi.





Konuşmanın ardından şiir ve kompozisyonlar okunurken, tiyatro gösterisi sunuldu.





Çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer tarafından hediyeleri verildi.

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