Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

26 dakika önce

Özalp ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü, System.String[]
Özalp ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakamlık önünde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde devam eden programda, Özalp 20 Temmuz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Akın konuşma yaptı.

Programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin okunduğu programda, "İstiklal Marşı'nın Doğuşu" adlı oyun sahnelendi.

Programda İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma yarışmasında derece girenlere ödülleri Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, İlçe Garnizon Komutanı Muharrem Taş ve Özalp Cumhuriyet Başsavcısı Talha Karaahmetoğlu tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Özalp, Güncel
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