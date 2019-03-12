İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolaysıyla Gercüş ilçesinde program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolaysıyla Gercüş ilçesinde program düzenlendi.



Gercüş ile Dicle Anadolu Lisesinin hazırladığı program, Gercüş Yatılı Bölge Okulunda gerçekleştirildi.



İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Almanca öğretmeni Mehmet Culha, günün anlam ve önemini anlattı.





Şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Kaymakam Mevlüt Şekerci tarafından ödülleri verildi.



Programa, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Bozdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, daire müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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