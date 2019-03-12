Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

54 dakika önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü, System.String[]
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Seymenoğlu, mesajında, Türk Milleti'nin özgürlüğüne, bağımsızlığına ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 98. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin vatan aşkını, kararlılığını ve inançlarına verdiği önemi abideleştiren kurucu bir metin olduğunu ifade eden Seymenoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Güçlü ve bağımsız bir ülkenin onurlu vatandaşları olarak okuduğumuz İstiklal Marşımız, vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu, vatanın bölünmez bütünlüğünden ve bayrak sevgisinden asla vazgeçilemeyeceğini ifade eden milletimizin ortak sesi, ortak vicdanı, yol haritasıdır. Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı döneminde yaşananları ve bütünüyle milletimizin karakterini, en akılda kalıcı, en güzel ve ilham veren bir şekilde yansıtarak, bu eseri Türk milleti'ne armağan etmiştir. Mücadeleci, idealist, dinine, milletine sadık, vatanseverlik ruhuyla bize bıraktığı bu güzel mirası gelecek nesillere aktarmak ve bu mirası yaşatmak bizim en büyük vazifemizdir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:00 Kaynak: AA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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