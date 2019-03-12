İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü

Isparta'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Isparta'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program, Isparta Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Yavuz Akıncı'nın Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan konuşmasıyla başladı. .



Programda öğrenciler tarafından şiir ve kahramanlık türküleri okundu, tiyatro gösterimi yapıldı.



Düzenlenen programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta AK parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Garnizon Komutanı Albay Bilgin Çetinbağ, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral Nadir Gündüz katıldı.

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