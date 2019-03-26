Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü Kutlaması

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü Kutlaması

1 saat önce

İstiklal Marşının Kabulü ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anma programı Ahmet İslamoğlu Fen ve Sosyal Bilimler Proje Lisesi tarafından hazırlanan programla Mustafa Aksu Kültür Merkezinde yapıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl Dönümü Kutlaması, System.String[]

98 yıl önce kabul edilen İstiklal Marşının kabulüyle alakalı programa İlçe Protokolüyle birlikte Develi halkından ve öğrencilerden de yoğun katılım oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda okul müdürü Murat Gediri günün anlam ve önemine dair kısa bir selamlama konuşması yaptı. Milli şairimizin şiirlerinin seslendirildiği programda ayrıca Halk Eğitim Müdürlüğü işaret dili ekibi İstiklal Marşını işaret diliyle icra etti.İstiklal Marşımızın ne şartlarda yazıldığını anlatan tiyatro gösterisinin büyük beğeni topladığı programın sonunda İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif temalı Develi genelinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini İlçe Protokolü takdim etti.Develi Kaymakamı Murat Duru böylesine anlamlı bir günde böylesine güzel bir program hazırladıkları için okul yönetimine ve öğrencilere tebriklerini iletti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:48 Kaynak: Bültenler

Develi, Güncel
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