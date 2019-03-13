İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy Anma Programı Düzenlendi

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" kabul edilişinin 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Milli Marş" kabul edilişinin 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Şair Zihni Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.



Programa Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Vali Yardımcıları Ayhan Yazgan ile Coşkun Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarla devam etti. Programda Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından "Milli Marş" olarak kabulünü konu edinen tiyatro gösterimi izleyicilerden büyük alkış aldı. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un bestelenmiş şiirlerinin solo ve koro halinde seslendirilmesiyle program sona erdi.



Program sonunda İstiklal Marşı konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa ile Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından verildi. - BAYBURT

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