İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Filiz, mesajında milli şair Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nda milletin tarih boyunca yaşadıklarını, kahramanlıklarını, manevi değerlerini ve vatan sevgisini en anlamlı biçimde anlattığını belirtti.



İstiklal Marşı'nın, ülkenin bağımsızlığının, Türk milletinin kahramanlığının ve milli mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden Filiz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"12 Mart 1921'de kabul edilen ve bu yıl kabul edilmesinin üzerinden 98 yıl geçen İstiklal Marşı, Kurtuluş Savaşı dönemi, yazılış hikayesi ve dizeleri ile Türk milletinin en önemli milli değerleri arasında yer almaktadır. İstiklal Harbi döneminin zorluklarını ve Türk milletinin bağımsızlık destanını anlatmasının yanında Hakk'a, yurda ve dine bağlılığı dile getiren İstiklal Marşı, milletimizin kahramanlığını ve milli mücadelemizi en veciz sözlerle ifade eden, Türk milletinin karakterini yansıtan eşsiz bir eserdir. İstiklal ve istikbal mücadelemizin en çetin geçtiği dönemlerde yüreği vatan-millet sevgisiyle ve bağımsızlık aşkıyla yanan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı, aziz milletimizin hissiyatına tercüman olmuştur."

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