Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


Vali Bilgin, mesajında, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı'nda tarihe geçen büyük bir mücadele verdiğini ve en zor şartlarda bile yılmadan her şeyini ortaya koyarak vatanına sahip çıktığını belirtti.


Bu eşsiz mücadelenin, vatan şairi Mehmet Akif'in yazdığı İstiklal Marşı'nın mısralarıyla ölümsüzleştirildiğini ifade eden Bilgin, İstiklal Marşı'nın milletin ezelden ebede giden yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini, milli kimliğini, vatan sevgisini en müstesna biçimde anlattığını bildirdi.


Vali Bilgin, mesajında şunlara görüşlere yer verdi:


"O gün savaş meydanlarında, vatanın her karışında verilen büyük mücadele bugün, bilimde, teknolojide, kültürde, sanatta, ekonomide, dış politikada, hayatın her alanında muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak için sergileniyor.

Bu hedefe ulaşmak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz, gazilerimiz ve milletimize karşı en büyük sorumluluğumuzdur. İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, değerli vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmetle ve minnetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Kırklareli, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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