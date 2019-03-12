Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

NEÜ Rektörü Zorlu, yayımladığı mesajında şunlara yer verdi:

"Tarihin her döneminde inancına, bağımsızlığına ve vatanına düşkün olan bu millet; Mehmet Akif'in mısralarında ortaya koyduğu değerlere her zaman sahip çıkmış ve bu değerler milletimizin ortak sesi olmuştur.

Cephede en kıymetli varlığı canını ortaya koyan, kahraman ordumuzun her bir ferdinin inancı ve azmi; tüm zorluklarına rağmen milletimizin kararlılığı ve vatan aşkı ile bağımsızlık mücadelesi sürerken yazılan İstiklal Marşı diğer marşlardan farklıdır ve İstiklal Marşı'mız bu milletin zaferinin adıdır.


İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:58 Kaynak: AA

Cem Zorlu, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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