İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Hanönü'de program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla Hanönü'de program düzenlendi.



Şehit Faruk Karagöz Yatılı Bölge Okulu'nda düzenlenen etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, ardından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa bir film izletildi.



Şehit Faruk Karagöz İlkokulu öğretmeni Gonca Gürbüz Güngören'in günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmasının ardından öğrenciler, Mehmet Akif'i anlatan şiirler okudu, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Başçavuş Mehmet Ali Güngör, İlçe Emniyet Amiri Burak Kızıltoprak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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