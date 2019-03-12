İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Elazığ
'ın Sivrice
ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Sivrice ilçesi Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonda düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Mehmet Akif Ersoy
'un hayatı anlatıldı.
Programda, öğrenciler Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan şiirler okudu.
Programa, Belediye Başkanı Ebubekir Irmak
, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, kurum ve kuruluşları temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.