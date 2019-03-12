Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

17 dakika önce

Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çalışkan mesajında, İstiklal Marşı'nın, cephede kahraman ordumuzun azmi ve inancı, Anadolu topraklarında aziz milletimizin kararlılığı ve vatan aşkıyla kaleme alınan kurucu bir metin olduğunu belirtti.

Çalışkan mesajının devamında şunları kaydeti:

"İstiklal Marşı 98 yıl önce yazılsa da idealleri, hedefleri bakımından aslında milletimizin tarihi kadar köklü; ufku, kapsayıcılığı, kurucu metin vasfıyla geleceğimizi şekillendirecek kadar yenidir.

Tarihinin her döneminde bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere birlik ve beraberliğinden ödün vermeden karşı koyan aziz milletimiz, inanıyorum ki Akif'in İstiklal Marşı ile ortaya koyduğu değerlerimize her zaman sahip çıkacak; ortak sesimiz, ortak vicdanımız olan İstiklal Marşımızı ilelebet muhafaza edecektir. İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünde, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 11:54 Kaynak: AA

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