Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

2 saat önce

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla Bitlis'te program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı dolayısıyla Bitlis'te program düzenlendi.

Bitlis Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazılma süreciyle ilgili bilgi verdi.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanı bir genelge yayınlar. 500 lira ödül karşılığında bir marşın yazılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ortaya 724 eser çıkmıştır ama bu eserlerin hiç biri kabul edilmemiştir. Mehmet Akif Ersoy'dan bu şiiri yazması istenir ancak ucunda para olduğu için yazmak istemez. Belli ısrarlar üzerine İstiklal Marşı yazılır. 1 Mart'ta Meclis'e gelir. Marş Meclis'te 4 defa okunur ve herkes ayakta alkışlar. Mehmet Akif Ersoy'un kesin şartı vardır. Para almayacaktır."

Konuşmanın ardından şiirler okundu, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:10 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anne-Kızı Öldüren Katilin Dikkat Çekmemek İçin Cenazeye Katıldığı Ortaya Çıktı Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok

Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 14:16:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]