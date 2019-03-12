Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

2 saat önce

BATMAN (AA) - Sason ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
BATMAN (AA) - Sason ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sason Anadolu İmam Hatip Lisesindeki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Öğretmen Rahime Alandağ, İstiklal Marşı'nın zor dönemlerde yazıldığını belirterek, "İstiklal Marşı'nı anlayabilmek için onun hangi şartlarda yazıldığını iyi bilmek gerekir. Bu milletin zor şartlarda canını vererek kazanmış olduğu bu vatanın değeri iyi bilinmeli." dedi.

Öğrencilerin gösterileriyle devam eden programa Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Murat Yağmur da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:12 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Sason, Güncel
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