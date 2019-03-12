İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Havza'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Havza'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin ruhunu yansıttığına işaret ederek, "Bu millet ortak değerleri sayesinde düşmana göğüs germiş ve geçit vermemiştir. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda ve 15 Temmuz'da düşmana ve hainlere fırsat vermemiştir." dedi.



Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı oratoryosu, zeybek gösterisi ve gölge oyunu sergilendi.



Programa Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Baltacı ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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