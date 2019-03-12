İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Mersin
'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Mersin Valisi Ali İhsan Su
, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programdaki konuşmasında, Türk milletinin tarih boyunca hiçbir zaman esaret altında kalmadığını, daima özgürlüğüne ve bağımsızlığına sahip çıktığını söyledi.
Türk milletinin her türlü koşulda hürriyetini ve istiklalini korumaya devam edeceğini kaydeden Su, şöyle konuştu:
"Milli mücadele yıllarında milletimiz, bütün gücüyle bağımsızlığı, özgürlüğü, istiklali için mücadele vermiştir. Bu mücadele esnasında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy
, yazdığı İstiklal Marşı'yla milletimizin karakterini, cesaretini ve kahramanlığını en güzel şekilde ifade etmiş, o gün milletimizin ilham kaynağı olan İstiklal Marşımız bugün de gelecekte de bizlerin ilham kaynağı olmaya, bizlere ruh vermeye devam edecektir."
Sinevizyon gösterisinin yapıldığı programda Mersin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları ile öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu.