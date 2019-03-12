İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Hatay
'ın Hassa
ve Dörtyol
ilçelerinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Hassa Çardak Anadolu Lisesi
tarafından Hassa Belediye Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, şiirler okundu.
Mehmet Akif Ersoy
'un hayatıyla ilgili sinevizyon gösterisinin ardından oratoryo sahnelendi.
İlçe genelinde okullar arası yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Hassa Kaymakamı Yusuf Turan
, Hassa Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaya
, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Nuri Dilek, İlçe Emniyet Amiri Serkan Beyoğlu
, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Sait Bayraktar, kurum amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
-Dörtyol
Dörtyol ilçesinde de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Mehmet Akif Ortaokulu öğrencilerinin hazırladığı oratoryo ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.
Programda okullar arası yapılan şiir, kompozisyon ve İstiklal Marşı'nı en güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Etkinlik sonunda Mehmet Akif Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisi açıldı.
Programa Dörtyol Kaymakamı Murat Bulacak, Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar
Toksoy, Dörtyol Cumhuriyet Başsavcısı İhsan Türkoğlu
, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.