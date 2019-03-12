Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Ömerli İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Ömerli İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Mehmet Kavak Lisesinde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vatan Ortaokulu'nda görevli öğretmen Yusuf Ayhan yaptığı konuşmada, Mehmet Akif Ersoy'un Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı en çetin günlerinde şiirini tamamladığını belirtti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona eren törene Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kamil Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Çağrı Börekçi, İlçe Müftüsü Muhammet Likoğlu, Emniyet Amiri Beytullah Mavi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Baysal da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:15 Kaynak: AA

Ömerli, Güncel
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