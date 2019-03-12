İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Bahşili ve Keskin ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bahşili ve Keskin ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Bahşili İmamhatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film izlenmesinin ardından İstiklal Marşı oratoryosu sergilendi ve şiirler okundu.



Program, Kaymakam Zikri Şahin'in şiir yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.



Keskin



Keskin ilçesinde de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Keskin Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan tiyatro gösterisi yapıldı.



Şiir dinletilerinin ardından program son buldu.

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