Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Siirt'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Siirt'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Siirt Üniversitesi yerleşkesindeki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.


Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Serhat Katar yaptığı konuşmada, Kurtuluş Savaşı sırasında marş yazılması için şiir yarışması düzenlendiğini anımsattı.


Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletinin gönlünde emsalsiz bir miras olduğunu belirten Katar, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şair Ersoy'u ve şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirtti.


Öğrencilerin şiirlerin okunmasıyla devam eden programda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye uyruklu öğrenciler de İstiklal Marşı okudu.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programa Siirt Vali Yardımcısı Erkan Savar, Siirt Belediyesi Başkanvekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İrfan Sağlam da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Siirt, Güncel
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