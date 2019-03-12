İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Beypazarı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kemal Milaslı İlkokulu tarafından Belediye Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın yazılış hikayesini anlatan gösteri sunuldu. Şiirler okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.



Resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle yaptıkları resimlerden oluşan sergi açıldı.



Protokol üyeleri öğrencileri tebrik etti. Programa, Kaymakam Can Aksoy, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Yurtsever, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Müftü Abdulkadir Peşe, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı