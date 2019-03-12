İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Çankırı Valiliğince 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel izlendi.



Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Milletin Sesi Mehmet Akif" isimli gösteri sahnelendi.



Programın ardından öğrenciler tarafından ahşap yakma sanatıyla İstiklal Marşı'nın işlendiği eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.



Sergiyi öğrencileriyle hazırlayan Arapça öğretmeni Müberra Tosyalıoğlu, sergiyi anlamlı bir günde açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.



Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Yerel Seçimlerde Oy Kullanacak Suriyelilerin Seçmen Kağıtları Hazır

Antiapitalist Müslümanlar, Yerel Seçimde Kimi Destekleyeceklerini Açıkladı

Bakan Pakdemirli'nin Danışmanı Olduğu Şirketten Patates Alınacak mı?