Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

11 dakika önce

Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Çankırı'da, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Çankırı Valiliğince 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı belgesel izlendi.

Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından "Milletin Sesi Mehmet Akif" isimli gösteri sahnelendi.

Programın ardından öğrenciler tarafından ahşap yakma sanatıyla İstiklal Marşı'nın işlendiği eserler, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergiyi öğrencileriyle hazırlayan Arapça öğretmeni Müberra Tosyalıoğlu, sergiyi anlamlı bir günde açmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Programa Vali Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu ile kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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