Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

11 dakika önce

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki etkinlikte, Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u şiirleriyle andı. slayt gösterileri eşliğinde Akif'in hayatı katılımcılara anlatıldı.

Mehmet Akif'in Milli Marşı'nın oratoryo ile anlatıldığı etkinlikte konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Hem ecdadımızı yad etmek hem de ecdadımızın tarih boyunca yaptıklarını hafızalarda canlı tutmak için bu programlara önem veriyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu milletin duygusuna tercüman olarak ecdadımızın tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlıkları İstiklal Marşımızda çok güzel anlatmış." diye konuştu.

Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:01 Kaynak: AA

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