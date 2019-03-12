İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kayseri'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki etkinlikte, Seyide Daloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy'u şiirleriyle andı. slayt gösterileri eşliğinde Akif'in hayatı katılımcılara anlatıldı.



Mehmet Akif'in Milli Marşı'nın oratoryo ile anlatıldığı etkinlikte konuşan Vali Şehmus Günaydın, "Hem ecdadımızı yad etmek hem de ecdadımızın tarih boyunca yaptıklarını hafızalarda canlı tutmak için bu programlara önem veriyoruz. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy bu milletin duygusuna tercüman olarak ecdadımızın tarih boyunca ortaya koyduğu kahramanlıkları İstiklal Marşımızda çok güzel anlatmış." diye konuştu.



Programa Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.



Program sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Kadıköy'de Bir Saat İçerisinde Denizden 2 Erkek Cesedi Çıkarıldı

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı

Sanat Camiasından Erol Büyükburç'a Büyük Vefasızlık

Fenerbahçe'nin Sözleşme Önerdiği Skrtel, Parma ile Anlaştı