İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla Balıkesir
'de törenler düzenlendi.
İnebey Anadolu Lisesi
tarafından Salih Tozan
Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Okul Müdürü Serkan
Akçam, İstiklal Marşı'nı coşkuyla söylemenin ülkeye ve bağımsızlığa sahip çıkmak anlamına geldiğini belirterek, "Bağımsızlığımıza sahip çıkmak ise onurumuza sahip çıkmaktır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın." dedi.
Mehmet Akif Ersoy
'un hayatının ve İstiklal Marşı'nın mecliste kabul edilmesinin anlatıldığı program, lisenin öğretmen ve öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo ile sona erdi.
Törene, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı
, Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik
ve Mustafa Canbey
, Garnizon Komutanı ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot
Tuğgeneral Kemal Turan
, kurum amirleri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Manyas
'taki etkinlik
Manyas Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan etkinlik de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
"İstiklal Marşı'nı En Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nı yeniden okudu ve İlçe Kaymakamı Muhammed Kaya tarafından ödülleri takdim edildi.
Program, İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin hazırlayıp sundukları "Yeniden Diriliş Destanı İstiklal Marşı" oratoryosuyla sona erdi.