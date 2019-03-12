İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Programda öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gösterisi sunuldu, ardından Ersoy'un hayatını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.



Programa Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ile diğer ilgililer katıldı.

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