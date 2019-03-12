Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Sinop'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kültür Merkezi'nde gerçekleştiren program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda öğrenciler tarafından Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gösterisi sunuldu, ardından Ersoy'un hayatını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Programa Vali Köksal Şakalar, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Altıntaş ile diğer ilgililer katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:18 Kaynak: AA

Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze-Halkalı Banliyö Hattı İle İlgili İddialara yanıt: Hiçbir Eksik Yok Eriğin Kilo Fiyatı Dudak Uçuklatıyor

Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı NBA'de Serge Ibaka ile Marquese Chriss Yumruklaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 17:14:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]