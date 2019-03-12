İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
1 saat önce
Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Ertuğrul Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından program, video gösterisi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatılmasıyla devam etti.
Şiirlerin okunduğu, tiyatro gösterilerinin sunulduğu program sonunda ilçe genelindeki okullar arasında düzenlenen "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması", resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Programa, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Osman Hanbay, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: AA
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