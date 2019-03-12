Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

ADANA (AA) – Adana'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
ADANA (AA) – Adana'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin konferans salonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"İstiklal Marşı'nı En Güzel Ben Okuyorum" yarışmasında ilkokulllar arasında birinci olan İdil Kaygısız, ortaokullar birincisi Hüseyin Çağatay Keser ve liseler arasında birincisi Çağatay Coşkun İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende, oratoryo sahnelendi, müzik dinletisinin ardından yarışmada birinci gelen öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Programa, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra öğretmen ve öğrencilerde katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:52 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Adana, Güncel
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