İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
32 dakika önce
OSMANİYE (AA) – Osmaniye'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
OSMANİYE (AA) – Osmaniye
'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Konferans Salonu'nda düzenlenen program öncesinde salon girişindeki Mehmet Akif Ersoy
resim sergisi ziyarete açıldı.
Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Kemal Dağdelen tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından şiirler okundu, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'u anlatan oyun sahnelendi.
Etkinlik, il çapında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.
Programa Osmaniye Valisi
Ömer Faruk Coşkun
, AK Parti
Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya
, Belediye Başkanı Kadir Kara
, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Emin Yılmaz
Sancaktar ve kamu kurum temsilcileri ile öğrenciler katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:18 Kaynak: AA
Yeni Bir Parti, Son Açıklamasında "Beka Sorunu" Vurgusu Yaptı
Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek
Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin