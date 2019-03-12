Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

2 saat önce

Erciş ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Erciş ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Polis Halil Hamuryen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda sosyal bilgiler öğretmeni Cihat Zafer Çolakel, günün anlam ve önemiyle ilgili bilgiler aktardı.

Öğrencilerden oluşan koronun ardından "İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Emniyet Müdürü Can Candaş, Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:44 Kaynak: AA

Erciş, Mehmet Akif Ersoy, Güncel
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