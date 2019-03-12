İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
1 saat önce
Saray ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.
Saray
ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi. Ahmet Nacar
Anadolu Çok Programlı Lisesi Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Saray Atatürk
İlkokulu sınıf öğretmeni Aslı Karataş
'ın konuşmasının ardından, kısa film gösterisi sunuldu.
Mehmet Akif Ersoy
'un şiirlerinin okunduğu programda, "Kurtuluşa Giden Yol" adlı oyun sahnelendi.
Program ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda derece giren öğrencilere, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın
, İlçe Garnizon Komutanı İlhan Kiremitçi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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