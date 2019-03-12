Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat, Kültür Merkezinde düzenlenen programdaki konuşmasında, Ersoy'un, fikir ve edebiyat dünyasının en güçlü kalemlerinden biri olduğunu belirterek, "En zor şartların, çözülmenin ve umutsuzluğun hakim olduğu bir dönemde milli mücadele ruhunun canlanmasına ömrünü adamıştır." dedi.

Programa, Gülnar Belediye Başkanı Ahmet Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Burgut, siyasi parti temsilcileri ve okul müdürleri katıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:11 Kaynak: AA

Mersin, Mehmet Akif Ersoy, Gülnar, Güncel
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