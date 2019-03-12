İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Yalova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Yalova'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende, Şehit Sercan Yazar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Kurtuluş Savaşı ve Mehmet Akif Ersoy'u anlatan tiyatro gösterisi ve oratoryo sunuldu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen okullar arası şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Muammer Erol ve protokol üyeleri tarafından verildi.



Programa, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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