İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
39 dakika önce
Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yardım, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal Marşı'mız Anadolu'nun her karış toprağında şekillenen İstiklal ruhuyla kaleme alınmıştır. Milletimizin hür ve bağımsız yaşama inancı, cesaret ve kahramanlıkları İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy
'un bu veciz dizeleriyle adeta ölümsüzleştirilmiştir. İstiklal Marşı, dün olduğu gibi bugün de ellerinde bayrak, dillerinde tekbirle vatanını savunan insanımızın üzerinde ittifak ettiği, gönül dünyamızı en iyi anlatan metin, milletimize moral ve güç kaynağı olmuş, tam manasıyla ülkemiz için bir yol haritasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:49 Kaynak: AA
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