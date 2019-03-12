Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

36 dakika önce

Diyarbakır'da hastane çalışanları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Diyarbakır'da hastane çalışanları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü dolayısıyla klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerinde görevli, aralarında öğretim üyesi, doktor, hemşire, temizlik ve güvenlik personelinin de yer aldığı çalışanlar, hastanenin farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından paylaşılan klip, büyük beğeni topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 05:51 Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy, Diyarbakır, Güncel
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