Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Bolu'nun Mengen İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Bolu'nun Mengen İlçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Şehit Hasan Durmuşoğlu İlkokulu Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programa Mengen Kaymakamı Hasan Günaydın, kurum daire amirleri ile okul müdürleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

"İstiklale Giden Yolda Mehmet Akif Ersoy" konulu tablo resim sergisinin açılışının da yapıldığı programda, İstiklal Marşı öğrenciler tarafından okundu.

Etkinliğin sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:23 Kaynak: AA

Bolu, Mehmet Akif Ersoy, Mengen, Güncel
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