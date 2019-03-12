Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Edirne Lisesi organizasyonuyla Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programda, Edirne Lisesi tarih öğretmeni Emel Eken günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

İstiklal Marşı'nı güzel okuma, resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Lalapaşa Hacıdanişment Ortaokulu öğrencisi Zeynep Aybar'ın İstiklal Marşı'nı okuduğu, programda öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan oratoryo sunuldu.

Programa, Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:39 Kaynak: AA

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