İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı
1 saat önce
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Tokat
'ın Yeşilyurt
ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy
'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, Yeşilyurt kaymakamı Muhammed Sait Baytok ile daire amirleri ile okul müdürleri, öğrenci velileri, öğrenciler katıldı.
Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy
ile ilgili oyun sergilendi. Daha sonra tören sona erdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:42 Kaynak: AA
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