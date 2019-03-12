Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

1 saat önce

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda, Yeşilyurt kaymakamı Muhammed Sait Baytok ile daire amirleri ile okul müdürleri, öğrenci velileri, öğrenciler katıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından Mehmet Akif Ersoy ile ilgili oyun sergilendi. Daha sonra tören sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:42 Kaynak: AA

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