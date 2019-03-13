İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

Baskil ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Baskil ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.



Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokul'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda, öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunu sahneledi.



Kaymakam Oğuz Cem Murat, "İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıl dönümünü kutluyor, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ve bu vatan için canlarını veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." dedi.



Programa, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Milli Eğitim Müdür Oktay Karayıl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Erol, İlçe Emniyet Amiri Ferhat Erdi, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

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