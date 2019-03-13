Son Dakika Haberleri: İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı

2 saat önce

Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İzmir'de şiirlerinden bestelenen eserlerin seslendirildiği konserle anıldı.

İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yılı, System.String[]
Milli şair Mehmet Akif Ersoy, İzmir'de şiirlerinden bestelenen eserlerin seslendirildiği konserle anıldı.

TRT İzmir Radyosunca 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde TRT sanatçıları, ünlü şairin "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker", "Ya Rab bizi kahretme, helak eyleme" gibi şiirlerinden bestelenen 10 şarkı seslendirdi.

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan TRT İzmir Radyosu Koro Şefi Tunca Yüksel, manevi yönü ağır basan bir program hazırladıklarını belirterek, "Herkes bunun bilincinde olarak büyük bir şevkle çalıştı, güzel bir konser gerçekleştirdiğimizi zannediyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:56 Kaynak: AA

İzmir, Kültür Sanat
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